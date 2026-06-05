تسجل الأندية السعودية حضورًا لافتًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما ضمت القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 47 لاعبًا ينشطون في المسابقات السعودية، منهم 25 لاعبًا يمثلون المنتخب السعودي و22 لاعبًا أجنبيًا يتوزعون على 16 منتخبًا مختلفًا.



ويتصدر الهلال قائمة الأندية الأكثر تمثيلًا في البطولة بـ12 لاعبًا، هم: ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، داروين نونيز، خاليدو كوليبالي، ياسين بونو، حسان تمبكتي، علي لاجامي، متعب الحربي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلطان مندش، وسالم الدوسري.



ويأتي الأهلي والنصر في المركز الثاني بواقع 9 لاعبين لكل منهما.



الأهلي: إدوارد ميندي، إيفان توني، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، فرانك كيسيه، رياض محرز، فراس البريكان، علي مجرشي، وزياد الجهني.



النصر: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، نواف العقيدي، أيمن يحيى، نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبدالله الخيبري، وعبدالله الحمدان.



ويحضر القادسية بستة لاعبين هم: خوليان كينيونيس، كريستوفر بونسو باه، مصعب الجوير، محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، وأحمد الكسار.



ويمثل الاتحاد أربعة لاعبين هم: فابينيو تافاريس، حسام عوار، حسن كادش، وصالح الشهري.



كما يشارك الاتفاق عبر جاك هيندري وخالد الغنام، فيما يمثل النجمة كل من علي جاسم ونبيل عماد (دونجا).



ويتواجد علاء حجي ممثلًا لنادي نيوم ضمن قائمة المنتخب السعودي، بينما يحضر محمد العويس ممثلًا للعلا، وجوريان غاري ممثلًا لأبها ضمن قائمة منتخب كوراساو.



ولا تقتصر مكاسب الأندية السعودية على الجانب الفني، إذ ستحقق عوائد مالية كبيرة من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمنح الأندية نحو 11 ألف دولار يوميًا عن كل لاعب مشارك في البطولة، ليحصل الهلال على نحو 132 ألف دولار يوميًا، مقابل 99 ألف دولار لكل من الأهلي والنصر، و66 ألف دولار للقادسية، و44 ألف دولار للاتحاد، و22 ألف دولار لكل من الاتفاق والنجمة، و11 ألف دولار لكل من نيوم والعلا وأبها.



ويعكس هذا الحضور الكبير المكانة المتنامية للدوري السعودي، الذي بات أحد أبرز الدوريات الممثلة في كأس العالم بفضل استقطابه عددًا كبيرًا من نجوم المنتخبات الوطنية حول العالم.