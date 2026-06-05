يعود استاد أزتيكا المكسيكي إلى واجهة كأس العالم مجددًا في نسخة 2026 القادمة، بعدما أصبح أول ملعب في تاريخ البطولة يستضيف مباريات في 3 نسخ مختلفة من المونديال، عقب ظهوره السابق في نسختي 1970 و1986.



ولن يتوقف الرقم التاريخي عند هذا الحد، إذ سيصبح أزتيكا أيضًا أول ملعب يحتضن 3 مباريات افتتاحية في تاريخ كأس العالم، بعدما استضاف افتتاح نسختي 1970 و1986، قبل أن يعود لافتتاح مونديال 2026 بمواجهة منتخب المكسيك أمام جنوب أفريقيا.



ويرتبط الاستاد الواقع في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بأعظم لحظات كرة القدم، بعدما شهد تتويج الأسطورتين بيليه مع منتخب البرازيل عام 1970، ومارادونا مع منتخب الأرجنتين عام 1986، ليصبح الملعب الوحيد الذي جمع بين الأسطورتين في سجل أبطال كأس العالم.



كما شهد الملعب هدف مارادونا الشهير أمام إنجلترا، المعروف بـ«هدف القرن»، في واحدة من أشهر مباريات المونديال عبر التاريخ.



وأكمل استاد أزتيكا أعمال التطوير الخاصة به استعدادًا لكأس العالم 2026، ليصبح جاهزًا لاستقبال الحدث العالمي وسط ترقب جماهيري كبير لعودة أحد أكثر الملاعب ارتباطًا بتاريخ كأس العالم.



تواريخ وشواهد



31 مايو 1970: افتتاح كأس العالم 1970



21 يونيو 1970: تتويج البرازيل بكأس العالم



31 مايو 1986: افتتاح كأس العالم 1986



22 يونيو 1986: مارادونا يسجل «هدف القرن» في إنجلترا



29 يونيو 1986: تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم



11 يونيو 2026: افتتاح كأس العالم 2026



2026: أول ملعب يستضيف 3 مباريات افتتاحية لكأس العالم



2026: استاد أزتيكا يستضيف 5 مباريات في المونديال



السعة الجماهيرية بعد التطوير: أكثر من 80 ألفاً