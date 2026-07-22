خطف مشجع صغير من جماهير نادي الاتحاد الأنظار في المدرجات خلال المباراة الودية الأولى للفريق أمام بطل جنوب أفريقيا أورلاندو بايرتس، والتي انتهت اتحادية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.



إذ رفع الطفل لافتة مؤثرة موجهة لنجم الفريق الفرنسي «موسى ديابي»، في لقطة عكست حجم الحب الجماهيري للاعب، «موسى ديابي رقم 19.. هل يمكنني الحصول على قميصك من فضلك؟».



وزين المشجع الصغير لافتته برسمة لقميص ديابي رقم 19 وشعار نادي الاتحاد، بالإضافة إلى ألوان علم فرنسا، في رسالة بريئة لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.



يذكر أن ديابي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، وتداول رواد مواقع التواصل اللقطة على نطاق واسع، معتبرين أنها من «أجمل صور الوفاء الجماهيري» هذا الموسم، ومطالبين ديابي بالاستجابة لطلب الطفل وإهدائه القميص.