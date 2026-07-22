وسعت أسعار النفط مكاسبها في جلسة اليوم إلى 4% لتسجل أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران ليست جدية بشأن محادثات السلام، ما يدفع لتزايد المخاوف من زيادة اضطرابات الإمدادات بعد أن أعلنت القوات الأمريكية أنها بدأت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي، بينما أبلغت الكويت عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

أعلى مستوى



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.01% أو 2.7 دولار، إلى 93.73 دولار، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.01% أو 2.56 دولا، إلى 86.9 دولار.



ويأتي ذلك بعد أن بلغ سعر النفط أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند التسوية أمس، بعدما ضربت القوات الأمريكية أهدافاً في جنوب إيران وغربها، في حين شنت طهران هجمات على منشآت أمريكية في البحرين والكويت والأردن.



وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين.



وتأتي بيانات المخزونات هذه قبيل صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.