حطم روبوت الرقم القياسي العالمي البشري، بالفوز في سباق نصف ماراثون للروبوتات، أقيم أمس في العاصمة الصينية بكين.

وقطع الروبوت الفائز المسافة بسرعة أكبر من الرقم القياسي العالمي البشري، وأكمل السباق البالغ طوله 21 كيلومتراً (13 ميلاً) في 50 دقيقة و26 ثانية، متفوقاً في ذلك على حامل الرقم القياسي العالمي البشري الأوغندي جاكوب كيبلومو، الذي أنهى المسافة نفسها في حوالى 57 دقيقة، في مارس الماضي.

ويمثل أداء الروبوت خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالسباق الافتتاحي العام الماضي الذي أنهى فيه الروبوت الفائز المسافة في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، بينما شهد السباق العديد من العثرات، تمثلت إحداها في سقوط أحد الروبوتات عند خط البداية، واصطدم آخر بحاجز.

كما شهدت فعاليات هذا العام زيادة في أعداد المشاركات بمقدار خمس مرات تقريباً عن العام الماضي، مع انضمام أكثر من 100 فريق للمنافسة، بما في ذلك خمسة فرق من الخارج.