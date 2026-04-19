خطف الشاعر فائق حسن زوج الفنانة أصالة نصري الأنظار، مع وصولها إلى العاصمة الفرنسية باريس، إذ تستعد لإحياء حفلة غنائية مرتقبة تعد من أبرز محطاتها الفنية هذا العام، بعد غياب طويل عن جمهورها هناك.

غياب طويل

ووثّق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لحظة وصول أصالة إلى مطار شارل ديغول، وسط أجواء حماسية تسبق الحفلة المقررة إقامتها في 25أبريل الجاري على مسرح Dome de Paris، في عودة طال انتظارها بعد نحو 20 عامًا من الغياب عن حفلات باريس.

شعر أشقر

لكن المفاجأة التي سرقت الأضواء لم تكن مرتبطة بالحفلة فقط، بل بإطلالة الشاعر فائق حسن، الذي ظهر بشعر أشقر في تغيير لافت وغير معتاد، ما أثار موجة واسعة من التعليقات والتفاعل عبر منصات التواصل، إضافة إلى صدمة أصالة أيضاً.

وظهر فائق حسن أيضًا داخل السيارة خلال توجهه لاستقبال أصالة، وسادت أجواء مرحة، إذ مازحه مرافقه حول اللوك الجديد، ليرد الأخير ضاحكًا بأن الأمر لا يتعدى كونه «فلتر سناب شات»، قبل أن يتلقى تعليقًا طريفًا: «لا، هذا لوك أوروبي»، في لحظة عكست أجواء ودّية قبل الحفلة.