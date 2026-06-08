أعربت الفنانة المصرية وفاء عامر عن سعادتها بالأحكام القضائية الصادرة لصالحها في القضايا المتعلقة باتهامها زوراً بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن القضاء أنصفها بعد فترة من الجدل والاتهامات التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحكام جديدة

وقالت وفاء عامر، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن الحكم المتداول بحبس إحدى صانعات المحتوى صدر منذ فترة، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت صدور أحكام جديدة في القضايا المرتبطة بالواقعة نفسها، بما يؤكد سلامة موقفها القانوني وعدم صحة الاتهامات التي وُجهت إليها.

عفو إنساني

وأضافت الفنانة المصرية أنها قررت العفو عن كل من أساء إليها أو تحدث عنها دون وجه حق، كما تنازلت عن الشق المدني في القضية المقامة ضد إحدى صانعات المحتوى، موضحة أن قرارها جاء من منطلق إنساني رغم ما تعرضت له خلال الأزمة.

ابتزازات وملاحقات

وكشفت وفاء عامر أنها تعرضت لعدة محاولات ابتزاز خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى وجود أطراف لعبت دوراً في التحريض ضدها ونشر الاتهامات، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها القانونية وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج أو نشر تلك الادعاءات.

بداية الأزمة

وكانت الأزمة قد اندلعت عقب تداول مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى وفاء عامر التورط في تجارة الأعضاء البشرية بعد وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، ما أثار حالة واسعة من الجدل، قبل أن تنفي الفنانة تلك الاتهامات بشكل قاطع وتلجأ إلى القضاء لملاحقة مروجيها.