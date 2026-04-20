عاشت إحدى ضواحي باريس لحظات استثنائية بعد أن أعلنت السلطات الفرنسية نجاحها في تفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، عُثر عليها في ضاحية غربية بالعاصمة الفرنسية، ما أتاح عودة آلاف السكان إلى منازلهم عقب إخلاء احترازي استمر لساعات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «لو فيغارو» عن وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم اكتشاف القنبلة في 10 أبريل الجاري داخل موقع بناء بأحد أقاليم العاصمة، في واقعة تسلط الضوء على التحديات الكامنة تحت سطح المدن الأوروبية.

وأوضحت السلطات أن فرق المختصين حاولت نزع صاعق القنبلة، إلا أن تعذر ذلك دفعها إلى تنفيذ تفجير متحكم به، ودوى الانفجار عند الساعة 15:18 بالتوقيت المحلي، في ختام عملية دقيقة شاركت فيها عدة أجهزة أمنية.

وشملت الإجراءات إجلاء أكثر من ألف شخص ضمن نطاق أمني قُدّر بنحو 450 متراً حول موقع القنبلة، وتم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في المناطق المجاورة، وسط ترتيبات خاصة لاستيعاب الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.

واستغرقت عملية الإخلاء نحو ثلاث ساعات ونصف، بينما بدأت عملية التعامل مع القنبلة في وقت متأخر من الصباح، قبل أن يُتخذ قرار التفجير كخيار أكثر أماناً بعد فشل محاولات تعطيل القنبلة.

ورغم اتخاذ تدابير احترازية للحد من تأثير الانفجار، من بينها تغطية الموقع بالرمال وتعزيز محيطه بهياكل داعمة، فقد خلّف التفجير موجة صوتية قوية شعر بها سكان المناطق القريبة.

وشارك مئات من عناصر الأمن في تأمين المنطقة، وفُرض طوق أمني واسع امتد لنحو كيلومتر واحد، مع منع التجمعات واستخدام وسائل مراقبة جوية تحسباً لأي طارئ، إلى جانب تعليق حركة بعض خطوط الحافلات خلال تنفيذ العملية.

وبحلول الساعة الرابعة مساءً، أعلنت السلطات انتهاء العملية بنجاح ورفع أوامر الإخلاء، مؤكدة أن المنطقة أصبحت آمنة بالكامل، ما سمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على المخاطر المستمرة للذخائر غير المنفجرة من الحرب العالمية الثانية، خصوصاً في المناطق الحضرية التي تشهد أعمال بناء متزايدة، وهو ما يذكّر بحوادث مشابهة شهدتها باريس خلال السنوات الأخيرة.