القرود تقود بريطانية إلى خسارة الوظيفة ودعوى التعويض

رفضت محكمة العمل في إدنبرة دعوى قضائية رفعتها ليزا أوهارا (36 عامًا) ضد حديقة حيوان إدنبرة، بعدما استقالت من عملها حارسة للحيوانات إثر إخفاقها في التمييز بين بعض أنواع القرود.

وكانت أوهارا، التي تعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، تعمل في قسمين يضمان قرود السنجاب وقرود الكبوشي، إلى جانب رعاية حيوانات أخرى مثل الماعز والجيبون. ورغم حصولها على تدريب إضافي لمساعدتها في التعرف على قرود الكبوشي، فإنها لم تجتز فترة التقييم، قبل أن تتقدم باستقالتها في فبراير 2025، بعد أقل من عام على انضمامها للوظيفة.

وخلال نظر القضية، قالت أوهارا إنها تعرضت لمعاملة وصفتها بالمهينة، إلى جانب مراقبة مفرطة وغير مبررة، شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بسبب تأخرها دقيقة واحدة فقط.

كما اتهمت أحد زملائها بإطلاق تعليق اعتبرته تمييزيًا، بعدما قال إنه سيكون من الأفضل لو استطاعت إخفاء أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لديها. وأضافت أنها شعرت بالتهميش والإحراج، وكانت تتناول طعامها بمفردها في بعض الأحيان.

في المقابل، أكد مديرها كالوم غيبسون أن القدرة على التعرف على الحيوانات وتمييزها تعد جزءًا أساسيًا من مهام الوظيفة، لما لذلك من أهمية في متابعة صحة الحيوانات ورعايتها، مشيرًا إلى أنه طلب منها تحمل مسؤولية تطوير مهاراتها التدريبية.

وفي نهاية المطاف، رفضت المحكمة مطالب أوهارا بالتعويض، وخسرت الدعوى التي تضمنت ثماني شكاوى مرتبطة بالفصل غير العادل.