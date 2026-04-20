تراجعت أسعار ‌الذهب بأكثر من 1%، اليوم، مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت الأحداث في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4,762.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 ​أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت ‌العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 2% إلى 4,781.90 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، مما زاد تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 79.42 دولار ​للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 2086 دولار، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1547.10 دولار.