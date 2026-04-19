توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق: الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي الجوف ونجران.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة (15-31)كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة (21-42)كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة (13-26) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.