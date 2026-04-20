في أعقاب تداول مشاهد سقوط أعمدة كهربائية في محافظة رياض الخبراء، خرجت الشركة السعودية للطاقة ببيان توضيحي يكشف ملابسات الحادث، مؤكدة أن رياحاً شديدة ضربت الموقع وأثّرت على عدد من الأعمدة، دون أن تسفر عن أي إصابات.

وأوضحت الشركة أن الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة كانت السبب المباشر في الواقعة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تعاملت سريعاً مع الوضع، وباشرت أعمال المعالجة وتأمين الموقع لضمان السلامة العامة.

وفي ما يتعلق بالخدمة الكهربائية، أكدت الشركة أن الانقطاعات لم تكن مطروحة، إذ جرى تشغيل مصادر بديلة حافظت على استقرار الإمدادات دون تأثر يُذكر.

وشددت في ختام بيانها على التزامها الدائم بأعلى معايير السلامة، واستمرار جهودها لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مختلف الظروف.