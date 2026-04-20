أكدت أمانة جدة استمرار نشاط معارض السيارات في حي الجوهرة لفترة انتقالية لحين استكمال مشروع مدينة السيارات جنوبي المحافظة الذي يمتد على مساحة تتجاوز (5.5) مليون متر مربع، ويضم منظومة متكاملة لخدمات قطاع السيارات.



وأشارت إلى أن الأعمال التنظيمية في الجوهرة ستُنفذ وفق اللوائح والإجراءات البلدية، وتشمل إيقاف أنشطة الورش غير الحاصلة على رخص التشغيل أو شهادة السلامة، مع استمرار الأنشطة الصناعية والورش المرخصة نظامًا خلال فترة محددة لحين تعديل الاستخدام المعتمد ومنحها مهلة للإخلاء وإزالة المخالفات القائمة على الطبيعة وفق المخطط المعتمد؛ بما في ذلك التعديات على المرافق العامة وارتدادات المباني والتجاوزات على البنية التحتية، وإشعار ملاك المركبات التالفة والمهجورة تمهيدًا لنقلها إلى مراكز إيواء المركبات، وإزالة «الهناقر» والإنشاءات المخالفة غير الحاصلة على تراخيص على نفقة الملاك. وأشارت الأمانة إلى أنه سيجري إشعار المستودعات النظامية بمعالجة التشوهات البصرية للمباني والأسوار، وتحسين واجهاتها وفق الهوية العمرانية المعتمدة للمحور، على أن تُنْقَل أنشطتها إلى المناطق الصناعية المعتمدة بعد تنفيذ إعادة استخدام المواقع.



وأوضحت أمانة جدة أن الأعمال التنظيمية في حي الجوهرة تتضمن تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية على امتداد محور الأمير محمد بن سلمان، وعدد من النطاقات البلدية بالمحافظة، وتشمل إزالة عناصر التشوه البصري، وضبط الأنشطة القائمة بما يتوافق مع الاشتراطات النظامية، وإيقاف الأنشطة التجارية غير المرخصة.