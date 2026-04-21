في أول رد فعل على قرار مغادرة الحكم الصيني مانينغ مدينة جدة، بعد قرار استبعاده من قبل الاتحاد الآسيوي، عقب الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة الاتحاد السعودي ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني في دور الثمانية؛ وجه مدرب نادي الاتحاد كونسيساو، رسالة سخرية على قرار الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه على «إنستغرام» قال فيها «الآن فات الأوان.. مُخجل!». الجدير بالذكر أن الاتحاد ودّع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب خسارته أمام ماتشيدا الياباني بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.



وتأتي هذه التطورات لتعيد الجدل حول مستوى التحكيم في المنافسات القارية، في ظل مطالبات متزايدة بمراجعة الأداء التحكيمي في الأدوار الحاسمة.