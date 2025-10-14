استهل ممثل الوطن لكرة السلة (الاتحاد) مشواره في دوري السوبر لغرب آسيا (منطقة الخليج) بتحقيق فوزٍ مستحق على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (94-88)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.وجاءت المباراة قوية ومتكافئة في فتراتها الأولى، وأنهى شباب الأهلي الربع الأول متقدماً بنتيجة (28-23)، قبل أن يستعيد الاتحاد توازنه تدريجياً معتمداً على دفاع منظم وهجمات مرتدة فعّالة، لينجح في حسم بقية فترات اللقاء بواقع (17-16)، (25-23)، و(30-21)، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (94-88) محققاً انتصاره الأول في البطولة.ويشارك الاتحاد السعودي في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم المحرق البحريني، وكاظمة الكويتي، وشباب الأهلي الإماراتي، فيما تضم المجموعة الثانية ممثل الوطن الآخر (العلا)، والشارقة الإماراتي، والكويت الكويتي، والعربي القطري.