توّج لاعب المنتخب السعودي للإسكواش حسين الخويلدي بلقب بطولة السويد الدولية تحت 11 عامًا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على السويدي هنري جوين 3 - 0 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة مالمو السويدية بمشاركة 30 لاعبًا يمثلون 18 دولة خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.وبدأ اللاعب السعودي مشواره في البطولة بالفوز على النرويجي وليم بيلاك 3 - 0 قبل أن يخوض الدور نصف النهائي أمام الدانماركي زيدان رشيد، حيث كسبه 3 - 0، وفي المباراة النهائية تفوق على السويدي هنري جوين 3 - 0.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي -من جانبه- اللاعب حسين الخويلدي على هذا الإنجاز المميز، مشيدًا بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه خلال منافسات البطولة.وأكد العقيلي أن هذا التتويج يعكس ثمار العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد في دعم المواهب الناشئة وصقل مهاراتها.وقال: نؤمن بقدرة لاعبينا على المنافسة وتحقيق البطولات في مختلف المحافل الدولية، وما قدمه حسين الخويلدي في بطولة السويد الدولية يُعد إنجازًا وطنيًّا يُسجل باسم رياضة الإسكواش السعودية، ونتطلع إلى استمرار هذا التميز في المراحل القادمة.