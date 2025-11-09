اختتمت اليوم (السبت) 8 نوفمبر 2025، منافسات بطولة العالم للدراجات الحضرية (UCI 2025)، وسط حضور جماهيري متميز للحدث الذي استضافته المملكة للمرة الأولى بالعاصمة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وإشراف من وزارة الرياضة، وبمشاركة أكثر من (230) دراجا ودراجة يمثلون أكثر من (40) دولة من مختلف قارات العالم.



وفي نتائج اليوم الختامي، تألق الإسباني أليخاندرو مونتالفو الذي حصد الميدالية الذهبية في فئة (الترايلز) للرجال المحترفين (20)، فيما نال مواطنه إيلوي باراو الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية إلى الفنلندي نيلو ستينفال.



وفي فئة الرجال المحترفين (26)، حقق البريطاني شارلي رولز الميدالية الذهبية، فيما حصل الإسباني جوليان سينز على الفضية، وجاء البريطاني أوليفر ويت مان في المركز الثالث والبرونزية.



أما في فئة السيدات (للترايلز) فقد واصلت الإسبانيات تألقهن بحصد المركز الأول والثاني؛ إذ نالت لابار رييرا الميدالية الذهبية، وجاءت فيرا بارون ثانية بالفضية، فيما حصدت الفرنسية نينا فابري الميدالية البرونزية.



وفي منافسات فري (ستايل بارك) للسيدات، فرضت المشاركات الصينيات سيطرتهن على منصة التتويج، وحققت سوون سي باي الميدالية الذهبية، وذهبت الفضية إلى سوون جي يا تشي، فيما حصدت فان شو وا تونق البرونزية.



وفي فئة الرجال للمنافسة نفسها، توّج الفرنسي أنتوني جون جون بالميدالية الذهبية، وحصل الأمريكي ماركوس كريستوفر على الفضية، وجاء الأسترالي لوقان مارتين ثالثا محققا البرونزية.