شهدت مدينة مونتريال الكندية ليلة الإثنين مشهدًا غير معتاد، حين اقتحم عدد من اللصوص المقنّعين المتجر متنكرين بزيّ بابا نويل وأقزامه، وسرقوا عربات مليئة بالطعام، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

التفاصيل على الأرض

وأوضحت متحدثة باسم شرطة مونتريال أن المجموعة دخلت المتجر قرابة الساعة 9:15 مساءً، وبدأت بسحب البضائع من الرفوف بسرعة قبل الانسحاب، ما أثار ذهول العاملين والعملاء على حد سواء.

مسؤولية معلنة عبر الإنترنت

في وقت لاحق، أعلنت مجموعة ناشطة مسؤوليتها عن الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت العملية بأنها «حملة تبرعات غذائية كبيرة»، مؤكدة أنها وزّعت الطعام المسروق تحت شجرة عيد الميلاد وفي ثلاجات مجتمعية مخصصة لدعم المحتاجين.

وأوضحت المجموعة أن سلاسل السوبرماركت «تستغل التضخّم لرفع الأسعار رغم أرباحها الضخمة»، معتبرة أن السرقة تدخل في إطار العدالة الاجتماعية، في محاولة لإضفاء طابع أخلاقي على الفعل.

ردّ المتجر

رغم تفاعل واسع ودعم إلكتروني للعملية، أكدت المتحدثة باسم المتجر، جينيفييف غريغوار، أن السرقة تبقى جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أي دوافع لا تُبرّر انتهاك ممتلكات الغير.