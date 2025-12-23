انتقدت شعبة المصورين الصحفيين الممارسات التي حدثت في عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، ونتج على إثرها مشادات بين نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وبعض الموجودين.

مخالفة القواعد المهنية

وأعربت شعبة المصورين، في بيان أصدرته، عن إدانتها لما قام به أحد المصورين خلال عزاء والدة الفنان أحمد الفيشاوي، من توجيه الهاتف المحمول والتصوير عن قرب وفي لحظة حزن إنساني خاصة، في تصرف يخالف أبسط القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

وأضافت: «تؤكد الشعبة أن تغطية العزاء والجنائز تخضع لقواعد واضحة ومحددة، توازن بين حق التغطية الإعلامية واحترام الخصوصية والمشاعر الإنسانية، وأن أي خروج عن هذه القواعد يُعد مرفوضاً جملة وتفصيلاً».

حشرات السوشيال ميديا

من جانبه، دافع السيناريست محمد صلاح العزب عن الفنان أحمد الفيشاوي، بعد الجدل المثار حول رد فعله تجاه أحد الأشخاص بعدما قام بتصويره في عزاء والدته الفنانة سمية الألفي.

وقال العزب عبر «فيسبوك»: «أحمد وعمر الفيشاوي أطيب خلق الله، لسه محتفظين بروح طفولة مطلقة، اللي حصل من أنطاع السوشيال ميديا بتوع الصفحات والمشاهدات يتكتب فيه مجلدات شتايم، وانفعال أحمد مرتين تلاتة يتسم بمنتهى الهدوء وضبط النفس».

وأضاف مؤلف فيلم «السفاح» الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي: «لازم يكون في وقفة من كل الجهات للقضاء على حشرات السوشيال ميديا اللي بينتهكوا أصعب اللحظات، ومحدش يخلط بين الصحافة والصحفيين والأنطاع دول بأي شكل من الأشكال».