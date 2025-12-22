يصافح الفنان علي عبدالكريم جماهيره بأغنية جديدة بعنوان «علينا يا خفة دمك» من كلمات الشاعر أسعد عبدالكريم، لتكون أحدث إنتاجه الفني القادم، بعد مشاركاته الأخيرة في حفلات الترفيه التي طالبته فيها الجماهير بالعودة إلى الإنتاج الفني.

وفي حديث خاص مع صحيفة «عكاظ»، قال علي عبدالكريم: «أنا مسرور بهذا التعاون مع الشاعر الشهير أسعد عبدالكريم، صاحب المفردات السهلة الممتنعة الجميلة».

وأضاف: هذا التعاون أعادني لاختيار لحن وتنفيذ موسيقي يوازي ذائقة جماهير الأغنية السعودية والخليجية.

وأشار إلى أن هذا العمل الجديد سيكون باكورة لسلسلة أعمال قادمة بالتعاون مع كبار الملحنين على مستوى الوطن العربي.