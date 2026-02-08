كشف الفنان المصري طارق لطفي لـ«عكاظ» تفاصيل مشاركته في فيلمه السينمائي الجديد «هاملت»، الذي يجمعه بالفنانة التونسية هند صبري، والفنان الشاب أحمد داش، في عمل يتوقع أن يقدم تجربة مختلفة للجمهور.

كواليس التصوير

وقال لطفي إنه يواصل حالياً تصوير مشاهد الفيلم، مشيراً إلى أن فكرة العمل جذبته منذ البداية لما تحمله من معالجة درامية غير تقليدية، مؤكداً أن الفيلم سيقدم حالة فنية مميزة ومفاجآت ينتظرها الجمهور عند عرضه.

التعاون مع هند صبري

وأوضح أن العمل مع هند صبري تجربة ممتعة، لافتاً إلى أن الفيلم يشهد أول تعاون فني بينهما، مؤكداً أنها فنانة صاحبة مسيرة سينمائية مهمة. وكشف أنه يقدم خلال الأحداث شخصية تمر بصراعات ومواجهات معقدة تشكل محوراً رئيسياً في تطور القصة.

آخر أعماله السينمائية

وكان آخر ظهور سينمائي لطارق لطفي من خلال فيلم «السيستم» بعد غياب دام نحو 4 سنوات عن شاشة السينما، حيث جسد شخصية «وحيد»، وهو شاب يعاني الفشل في علاقاته العاطفية وصعوبة التعامل مع النساء ضمن أحداث العمل.

فريق «السيستم»

وضم الفيلم عدداً من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، ميس حمدان، محمد علي رزق، بسنت شوقي، نهى عابدين ورانيا منصور، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج أحمد البنداري.

دراما رمضان 2026

ويستعد لطفي أيضاً للعودة إلى الدراما التلفزيونية في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد بعنوان «فرصة أخيرة»، وهو عمل تشويقي يشاركه بطولته الفنان محمود حميدة.