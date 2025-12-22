بالتعاون مع السلطات السعودية، أحبطت شرطة عُمان السلطانية عصابة دولية للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ ضُبط بحوزتها أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المخدرة.

وجاء ذلك وفقاً لمعلومة وردت من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، بوجود شبكة تهريب دولية متعددة الجنسيات من 3 قارات، وضُبطت المواد المخدرة مصهورة داخل خزان إضافي بسيارة مُعدة لذلك.

وباعتراف أحد العناصر المُنشقة عن الشبكة، ضبطت شقة في إحدى الولايات بسلطنة عمان، وبها أعضاء إضافيون منهم امرأة آسيوية ضمن الشبكة، وقدّرت قيمة المضبوطات بـ500 ألف ريال عُماني.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التنسيق الأمني الإقليمي، والتصدي للعصابات الدولية التي تستغل طرق التهريب البرية والبحرية لتمرير المواد المحظورة.