أعلن تلفزيون سورية أن حاكم مصرف سورية المركزي سيعقد مؤتمراً صحفياً الأربعاء القادم للكشف عن تفاصيل إطلاق العملة السورية الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها الأهم على صعيد السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة.

مرسوم رئاسي وتنفيذ مركزي

وبحسب المعلومات، سيصدر مرسوم من رئيس الجمهورية يفوّض مصرف سورية المركزي بعملية استبدال العملة، على أن يتم عقب ذلك الإعلان الرسمي عن موعد بدء ضخ العملة الجديدة في الأسواق.

9 فئات ورقية

وتتكون العملة السورية الجديدة من 9 فئات نقدية جميعها ورقية، على أن يبدأ الطرح في المرحلة الأولى بثلاث فئات هي؛ ليرة واحدة، 5 ليرات، و1000 ليرة، دون أن تُطرح هذه الفئات للتداول الفعلي في الوقت الحالي.

معايير أمان متطورة

وتتضمن الفئات الجديدة عناصر أمان إضافية، فيما ستتميز الورقة النقدية من فئة 1000 ليرة بمعايير أمان فائقة، للحد من عمليات التزوير وتعزيز الثقة في العملة.

خامات مقاومة للتلف

وأوضح التقرير أن الأوراق النقدية ستُطبع من مواد قطنية مقاومة للتلف، مع إضافة خصائص خاصة تُمكّن فاقدي البصر من التعرف على الفئات المختلفة بسهولة.

خطة خمسية للسياسة النقدية

ويأتي إطلاق العملة الجديدة ضمن رؤية وخطة إستراتيجية تمتد خمس سنوات، تستهدف الوصول إلى بنك مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، ويعزز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

تحسُّن قيمة الليرة

وأشار تلفزيون سورية إلى أن تأجيل إطلاق العملة الجديدة جاء بهدف تحقيق استقرار في قيمة الليرة السورية، التي سجلت تحسناً بنحو 30% تقريباً خلال الفترة الماضية، تمهيداً لطرح العملة في بيئة نقدية أكثر استقراراً.