توفي الممثل الأمريكي جيمس رانسون، الذي جسّد شخصية «زيجي سوبوتكا» في مسلسل قناة «إتش بي أو» الشهير «ذا واير»، عن عمر ناهز 46 عاماً، وفق ما أكده مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية، ذكر مكتب الطب الشرعي في سجلاته الرسمية، أن سبب الوفاة الانتحار شنقاً داخل مستودع في إحدى مناطق لوس أنجليس يوم 19 ديسمبر الجاري.

واشتهر رانسون بدوره اللافت في الموسم الثاني من مسلسل «ذا واير» عام 2003، حيث قدّم شخصية «زيجي سوبوتكا»، وهو الدور الذي شكّل نقطة تحوّل في مسيرته الفنية ورسّخ اسمه لدى جمهور الدراما الأمريكية.

كما شارك في عدد كبير من المسلسلات البارزة، من بينها «بوكر فيس»، و«سي إس آي: مسرح الجريمة»، و«لو أند أوردر»، و«هاواي فايف - أو»، إضافة إلى أعمال حديثة مثل «سيل تيم».

ونعاه عدد من زملائه في الوسط الفني بكلمات مؤثرة، من بينهم المخرج الأمريكي سبايك لي، الذي كتب عبر حسابه على «إنستغرام»: «ارقد بسلام يا أخي العزيز جيمس رانسون»، مستذكراً تعاونهما في أكثر من عمل سينمائي.

وكان رانسون تحدّث في مقابلات سابقة بصراحة عن معاركه الشخصية مع الإدمان والاضطرابات النفسية، مشيراً إلى أن الفن والتمثيل شكّلا بالنسبة له وسيلة للتعبير والتنفيس، رغم ما كان يرافق بعض أدواره من أعباء نفسية.