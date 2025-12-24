يواجه صنّاع مسلسل «السِّت موناليزا»، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، أزمة خلف الكواليس، تتعلق بتدخل بطلة العمل في الرؤية الإخراجية، ما خلق حالة من التوتر داخل فريق التصوير.

محاولات احتواء الخلاف

مخرج العمل محمد علي حاول تجاوز الأمر في أكثر من مناسبة، إلا أن تكرار التدخلات دفعه إلى مطالبة مي عمر بعدم التدخل في مهماته الإخراجية، قبل أن يتدخل القائمون على العمل لاحتواء الخلاف ومنع تصاعده، ليُستأنف التصوير بشكل مؤقت.

أجواء عمل غير مستقرة

أكد أحد العاملين في المسلسل أن طبيعة التصوير لا تسير بشكل سلس، في ظل وجود اختلافات واضحة في وجهات النظر بين فريق العمل، ما ينعكس على سير الإنتاج خلال الفترة الحالية.

جدل حول عدد الحلقات

وفي سياق متصل، يدرس صناع المسلسل إمكانية عرض «السِّت موناليزا» في 30 حلقة بدلاً من 15، خصوصاً أن الخط الدرامي ومساحة الأحداث يسمحان بذلك، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن.

قصة حب معقدة

وتدور أحداث العمل حول قصة حب تجمع مي عمر بالفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال عن زوجها الأول ويدعمها في مراحل عدة، قبل أن تتدخل شقيقته، التي تجسد دورها الفنانة إنجي المقدم، لإفساد العلاقة بينهما.

استعداد لرمضان 2026

وتواصل مي عمر تصوير مشاهدها في المسلسل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، حيث تقدم شخصية تمر بتجربة زواج فاشلة تدخلها في حالة من الاكتئاب، في إطار درامي مشحون بالصراعات العاطفية والإنسانية.