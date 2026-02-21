يواصل مهاجم فريق القادسية المكسيكي «جوليان كينونيس» عروضه التهديفية في دوري روشن السعودي، بعدما دون «هاتريك» جديدا في شباك نادي الأخدود، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة نجران، ضمن منافسات الجولة (23) «يوم التأسيس» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، حيث سجل الـ«هاتريك» في الدقائق (34، 74، 87)، إذ سبق «كينونيس» أن ضرب بقوة أمام فريقي «نيوم و الفيحاء»، قبل ثلاثيته في الأخدود ليؤكد أنه يعيش أفضل فتراته التهديفية على الإطلاق، بقدرة مذهلة على الحسم وتكرار المشهد الكبير.



النجم المكسيكي يحتل وصافة الهدافين بـ21 هدفا، كما يأتي ثانيا في قائمة الأكثر مساهمة بـ23 مساهمة تهديفية، فيما انفجر تهديفيا خلال آخر 12 مباراة بـ17 مساهمة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع هدفين.



ومع نادي القادسية، لعب 56 مباراة، ساهم في 60 هدفا، وسجل 50 وصنع 10، وترك بصمته في دوري روشن وكأس الملك كهداف من العيار الثقيل.