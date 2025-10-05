حققت جامعة القصيم لقب بطولة كرة الطاولة للجامعات التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في الموسم الـ16 لبطولاته، واختتمت أمس (السبت) باستضافة جامعة الملك خالد بأبها على مدار 4 أيام، بمشاركة 148 طالباً مثلوا 35 جامعة وكلية.ونالت جامعة القصيم اللقب بحصولها على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 1270 نقطة، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني بـ990 نقطة، فيما احتلت جامعة جدة المركز الثالث بحصولها على 940 نقطة، إذ شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، بحضور مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي القحطاني.وحققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لقب بطولة السهام للطالبات، التي نظمها الاتحاد واستضافتها جامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة 78 طالبة مثلن 18 جامعة وكلية.وتوجت مديرة البطولة الدكتورة نوف الحماد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث نالت جامعة الأميرة نورة المركز الأول، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الثاني، وثالثاً جامعة الملك سعود، كما تم تكريم المشاركين والحكام.