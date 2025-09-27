الرياض تستعد لنصف نهائي بطولة PFL MENA وسط مشاركة سعودية لافتة

تنطلق عند الخامسة والنصف من مساء اليوم (السبت) منافسات الدور نصف النهائي من بطولة رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، بصالة المملكة ذا أرينا بالرياض، وسط حضور جماهيري مرتقب ومشاركة سعودية قوية.ويخوض المقاتل السعودي مالك باسهل نزالاً في وزن الذبابة أمام المصري أحمد مصطفى، فيما يشارك مواطنه عبدالعزيز بن معمر في نزال استعراضي في الوزن المفتوح أمام المصري حسن أحمد مصطفى، ليؤكد حضور المملكة على الساحة الإقليمية.ويتصدر البطولة النزال الرئيسي لوزن الويلتر بين الكويتي محمد الأقرع، وصيف نسخة 2024، والمصري أيمن جلال الملقب بـ«المايسترو»، في صراع على بطاقة التأهل للنهائي، بينما يلتقي الإيراني محسن صيفي، بطل نسخة 2024، مع العراقي محمد فهمي في النزال الرئيسي المشترك للوزن الخفيف.وتتضمن البطاقة مواجهات قوية في باقي الأوزان، حيث يلتقي المغربي زافير علوي بالمصري إسلام يوسف في وزن البانتام، والجزائري صلاح الدين هاملي بمواطنه سهيل ثائري في الوزن الخفيف، والمصري إسلام رضا بالجزائري طه بن داود في وزن الريشة.وفي وزن الويلتر يواجه المغربي بدر الدين دياني الإيراني أمير فازلي، ويلعب الأردني نورس أبزاخ أمام الجزائري مختار بن قاسي، بينما يلتقي الفرنسي يانيس غموري بالأردني عز الدين الديرباني بعد أن حل الأخير بديلاً عن عاصم غانم.وكان جميع المقاتلين قد اجتازوا مرحلة الميزان أمس (الجمعة) بنجاح، باستثناء الجزائري إبراهيم جلابي الذي تعرض لوعكة صحية، ليتم إلغاء نزاله أمام البحريني حمد مرهون.