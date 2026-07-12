سجلت بطولة كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا نادرًا، بعدما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي بوجود أربعة منتخبات سبق لها التتويج بلقب كأس العالم، في إنجاز لم يتكرر سوى مرتين فقط في تاريخ البطولة.



وضمت قائمة المتأهلين إلى المربع الذهبي منتخبات الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، وإنجلترا، وجميعها تذوقت طعم التتويج بالمونديال في مناسبات سابقة، لتشهد البطولة صراعًا خالصًا بين أبطال العالم على بطاقة التأهل إلى النهائي.



وتعد نسخة 2026 ثالث نسخة فقط في تاريخ كأس العالم التي تشهد وصول أربعة منتخبات متوجة باللقب إلى نصف النهائي، بعد نسختي 1970 التي جمعت البرازيل وإيطاليا وألمانيا الغربية والأوروغواي، و1990 التي ضمت ألمانيا الغربية وإيطاليا والأرجنتين وإنجلترا.



ويؤكد هذا المشهد الاستثنائي قوة المنافسة في الأدوار الحاسمة من مونديال 2026، إذ تفرض المنتخبات صاحبة التاريخ الكروي العريق هيمنتها على البطولة، في انتظار مواجهتين من العيار الثقيل؛ إذ تلتقي فرنسا مع إسبانيا، بينما تصطدم الأرجنتين بإنجلترا، لحسم هوية طرفي النهائي.



• مباراتا نصف النهائي



الثلاثاء 2026/7/14



فرنسا - إسبانيا



10:00 مساء



الأربعاء 2026/7/15



إنجلترا - الأرجنتين



10:00 مساء