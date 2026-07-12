استدعى مدرب برشلونة هانز فليك المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم للمشاركة في المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2026-2027.

وكان برشلونة قد أعلن الشهر الماضي تفعيل بند شراء حمزة عبدالكريم نهائياً من الأهلي المصري، بعد فترة إعارة ناجحة مع فريق الشباب.

حمزة يرفض الراحة

وكتبت عمة اللاعب، الإعلامية مُنى عبدالكريم، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله والشكر لله، حمزة عبدالكريم يتوجه غداً، بمشيئة الله، إلى برشلونة للانضمام إلى معسكر إعداد الفريق الأول لبرشلونة للموسم الجديد، الذي ينطلق في 13 يوليو، بعدما خيّره النادي بين الحصول على راحة بضعة أيام بعد المشاركة في كأس العالم أو الانضمام في الموعد».

مشاركة مونديالية

وشارك حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، لمدة 57 دقيقة في بطولة كأس العالم 2026، موزعة على أربع مباريات.