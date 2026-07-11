أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم (السبت)، توصله إلى اتفاق مبدئي مع المدرب يورغن كلوب لقيادة المنتخب الأول، خلفاً ليوليان ناغلسمان.

وكان ناغلسمان قد استقال من تدريب «المانشافت» عقب الخروج المخيب من بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد الباراغواي.

اتفاق مبدئي

وأوضح الاتحاد الألماني في بيان أنه أجرى محادثات في نيويورك مع كلوب أمس (الجمعة)، الذي يشغل حالياً منصباً تنفيذياً كرئيس لكرة القدم العالمية لمجموعة ريد بول.

وأضاف الاتحاد الألماني: «خلال الحوار البنّاء، تم التوصل إلى تفاهم بشأن النقاط الرئيسية الأساسية لعقد محتمل مع يورغن كلوب، ويثق الطرفان بأن المفاوضات، رهناً بالاتفاق مع شركة ريد بول، الجهة التي يعمل بها كلوب حاليًا، يمكن أن تُختتم بنجاح في نهاية المطاف».

مسيرة ذهبية مع ليفربول

وغادر يورغن كلوب نادي ليفربول قبل نحو عامين، وخلال فترة قيادته للريدز التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ثم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز، لم يتول أي منصب تدريبي.