كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو حقيقة تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرض رسمي للتعاقد مع مهاجم نادي القادسية جوليان كينيونيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تشيلسي لم يتقدم بعرض

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أنه لا صحة لتقدم نادي تشيلسي بعرض للتعاقد مع جوليان كينيونيس.

هداف دوري روشن

يُذكر أن جوليان كينيونيس حصد جائزة هداف دوري روشن في الموسم الماضي (2025-2026)، برصيد 33 هدفاً، بفارق هدف عن أقرب منافسيه، مهاجم الأهلي إيفان توني.

تألق مونديالي

وخطف كينيونيس الأنظار بتألقه مع منتخب المكسيك في بطولة كأس العالم 2026، إذ سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة خلال 5 مباريات.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد المهاجم المكسيكي مع القادسية حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ14 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».