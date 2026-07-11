يستهدف نادي الهلال تدعيم خط هجومه في الموسم القادم (2026-2027) بالتعاقد مع نجم برشلونة رافينيا، بحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية. وأوضحت الصحيفة أن الهلال مصمم على ضم رافينيا خلال فترة الانتقالات الحالية، وقد أبلغ برشلونة برغبته، إلا أن إتمام الصفقة يبقى مرهوناً بموافقة اللاعب. وأضافت أن التكهنات بشأن مستقبل رافينيا تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، في حين نفى المقربون من اللاعب وجود نية للرحيل. ومع ذلك، يعتزم الهلال عقد اجتماع مباشر معه لإقناعه بعقد تاريخي يتضمن راتباً سنوياً صافياً يقارب 50 مليون يورو، إلى جانب عرض يزيد على 80 مليون يورو لشراء عقده من برشلونة. وتابعت: «يحرص برشلونة على احترام قرار رافينيا النهائي، ويُعد المدرب هانزي فليك من أبرز الداعمين لبقائه، لكن إدارة النادي تدرك أيضاً أنه في حال قرر الانتقال إلى الدوري السعودي فلن يعاني الفريق نقصاً في مركز الجناح الأيسر، بعدما استبق أي رحيل محتمل هذا الصيف أو الصيف القادم بالتعاقد مع أنتوني غوردون. لذلك، يسود قدر من الهدوء داخل النادي، رغم أن بقاء رافينيا ليس مؤكداً بشكل كامل». واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الإدارة الرياضية في برشلونة تعتقد أن رافينيا يرغب في البقاء ضمن مشروع هانز فليك، بعد موسم صعب عانى خلاله من الإصابات حتى كأس العالم، كما يشعر اللاعب بارتباط كبير بالنادي، ويتطلع إلى فرصة أخيرة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.