وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو رسالة تقدير إلى المنتخب المصري، عقب انتهاء مشواره في كأس العالم 2026، مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة. ونشر إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي، رسالة شكر إلى منتخب مصر رغم خروجه من دور الـ16 أمام المنتخب الأرجنتيني قال فيها: « شكراً لكم يا مصر، ستحتل بطولة كأس العالم هذه مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية». وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: «أول ظهور في الأدوار الإقصائية وأول فوز في كأس العالم بعد تجاوز دور المجموعات، كانت رحلة ألهمت المشجعين في الداخل والخارج»، مختتماً رسالته: «ستبقى ذكريات هذا الصيف خالدة في أذهان مشجعي كرة القدم المصرية لسنوات طويلة قادمة». وتأتي رسالة إنفانتينو بعد أيام من خروج المنتخب المصري من منافسات كأس العالم 2026، إثر خسارة دراماتيكية أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مباراة حظيت بإشادة واسعة لما قدمه الفراعنة من أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. وحقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إنجازاً غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وحقق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية، ليحجز مقعده بين أفضل 16 منتخباً في البطولة. وشهد مشوار المنتخب المصري في المونديال إشادات دولية واسعة، سواء بسبب النتائج التي حققها أو المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون، ليصبح أحد أبرز المنتخبات التي خطفت الأنظار خلال النسخة الحالية من البطولة. وتعد رسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمثابة إشادة رسمية بالإنجاز الذي حققه الفراعنة، وتأكيداً على أن مشاركة منتخب مصر في مونديال 2026 ستظل واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أعادت المنتخب إلى دائرة المنافسة العالمية وكتبت فصلاً جديداً في سجلات مشاركاته بكأس العالم.