أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين أسطورة ميلان باولو مالديني مديراً فنياً للاتحاد، ضمن خطة تهدف إلى استعادة هيبة الكرة الإيطالية بعد فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم في آخر ثلاث نسخ.

مالديني يقود القطاع الفني

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان: «يسر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو أن يعلن قبول باولو مالديني منصب المدير الفني للاتحاد، وسيتولى مالديني هذا الدور إلى جانب ليوناردو، الذي سيعمل مستشاراً».

رئيس الاتحاد: مالديني كان خياري الأول

وصرح رئيس الاتحاد قائلاً: «لطالما كان التعاقد مع مالديني هدفي، واعتقدت أنه الشخص المناسب للإشراف على القطاع الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي يشمل ليس فقط المنتخب الوطني الأول، بل أيضاً جميع منتخبات الشباب».

مشروع جديد بقيادة مالديني وليوناردو

وأضاف: «على مدار أسبوعين، ناقشنا جميع المشاريع بتفصيل دقيق، وأخبرني باولو على الفور أنه سيسعده إشراك ليوناردو مستشاراً، لأن العمل واسع النطاق، ويتطلب جهداً كبيراً، ويمثل تحدياً، أنا سعيد بذلك».

مانشيني يقترب من العودة

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عودة روبرتو مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا، خلفاً لجينارو غاتوزو، الذي فشل في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026.