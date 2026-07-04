في لفتة تعكس الروح الرياضية والعلاقات الودية بين البلدين، هنأت السفارة الأسترالية في القاهرة المنتخب المصري عقب فوزه على نظيره الأسترالي، وتأهله إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم، بعد مباراة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح.

ونشرت السفارة الأسترالية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» رسالة تهنئة مقتضبة جاء فيها: «مبروك يا فراعنة!»، احتفاءً بفوز المنتخب المصري في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32، وانتهى بفوز مصر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد مواجهة اتسمت بالندية والإثارة.

وأضافت السفارة في منشورها أنها فخرت باستضافة عرض خاص للمباراة التاريخية والمثيرة بين المنتخبين، مؤكدة أن اللقاء كان متقاربًا حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن تحسمه ركلات الترجيح لصالح المنتخب المصري.

وقالت السفارة: «كانت مباراة متقاربة، ولكن نهنئ المنتخب المصري ونتمنى له التوفيق في الجولة القادمة»، في رسالة عكست تقديرها للمستوى الذي قدمه الفريقان، وتمنياتها بمواصلة المنتخب المصري مشواره في البطولة.

ويواصل المنتخب المصري بذلك مسيرته في كأس العالم، بعدما تجاوز عقبة المنتخب الأسترالي في واحدة من أكثر مباريات دور الـ32 إثارة، ليضرب موعدًا مع منافسه في الدور التالي، وسط آمال جماهيره بمواصلة النتائج الإيجابية.

ويأتي تأهل المنتخب المصري في إطار مشاركته في البطولة العالمية، التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات الساعية إلى بلوغ الأدوار النهائية. وتُعد ركلات الترجيح من أكثر السيناريوهات إثارة في مباريات خروج المغلوب، إذ تحسم المواجهات التي تنتهي بالتعادل بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

كما تعكس تهنئة السفارة الأسترالية تقليدًا دبلوماسيًا متزايدًا يتمثل في التفاعل مع الأحداث الرياضية الكبرى، باعتبار الرياضة أحد أهم أدوات التقارب بين الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الثقافية بعيدًا عن نتائج المنافسات داخل المستطيل الأخضر.