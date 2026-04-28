أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الثلاثاء)، رحيل مدافعه جون ستونز عقب نهاية الموسم الحالي 2025- 2026.
وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن ستونز سيغادر الفريق في الصيف، منهياً بذلك فترة ناجحة للغاية استمرت 10 سنوات في ملعب «الاتحاد».
مسيرة حافلة بالألقاب
وخلال مسيرته مع السيتي، ساهم ستونز في التتويج بـ19 لقباً، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس كاراباو، و3 ألقاب في درع الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب لقب في كأس العالم للأندية وآخر في كأس السوبر الأوروبي.
وقد يضيف المدافع المخضرم مزيداً من الألقاب قبل رحيله، إذ لا يزال مانشستر سيتي ينافس على لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
أرقامه التهديفية
وعلى الصعيد الفردي، لم يقتصر دور ستونز على المهمات الدفاعية، بل ساهم هجومياً بتسجيل 19 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.
Manchester City Football Club announced today (Tuesday) the departure of defender John Stones at the end of the current season 2025-2026.
The club stated in a statement on its website that Stones will leave the team in the summer, thus ending a highly successful 10-year period at the Etihad Stadium.
A Career Full of Titles
During his time with City, Stones contributed to winning 19 titles, including 6 Premier League titles, 1 UEFA Champions League title, 2 FA Cup titles, 5 EFL Cup titles, and 3 Community Shield titles, along with 1 FIFA Club World Cup title and another in the UEFA Super Cup.
The veteran defender may add more titles before his departure, as Manchester City is still competing for the Premier League and FA Cup titles.
His Scoring Record
On an individual level, Stones' role was not limited to defensive duties; he also contributed offensively by scoring 19 goals and providing 9 assists.