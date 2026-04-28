أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الثلاثاء)، رحيل مدافعه جون ستونز عقب نهاية الموسم الحالي 2025- 2026.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن ستونز سيغادر الفريق في الصيف، منهياً بذلك فترة ناجحة للغاية استمرت 10 سنوات في ملعب «الاتحاد».



مسيرة حافلة بالألقاب

وخلال مسيرته مع السيتي، ساهم ستونز في التتويج بـ19 لقباً، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس كاراباو، و3 ألقاب في درع الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب لقب في كأس العالم للأندية وآخر في كأس السوبر الأوروبي.

وقد يضيف المدافع المخضرم مزيداً من الألقاب قبل رحيله، إذ لا يزال مانشستر سيتي ينافس على لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقامه التهديفية

وعلى الصعيد الفردي، لم يقتصر دور ستونز على المهمات الدفاعية، بل ساهم هجومياً بتسجيل 19 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.