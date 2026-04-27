أوقف المسؤول عن تعيين الحكام في الدرجتين الأولى والثانية بكرة القدم الإيطالية جانلوكا روكي، نفسه عن العمل بشكل فوري على خلفية اتهامه في قضية احتيال.

كما اتخذ مشرف تقنية حكم الفيديو المساعد أندريا جيرفاسوني، الإجراء نفسه للأسباب ذاتها، في وقت تتركز التحقيقات على وقائع تعود إلى الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

بيان رسمي من روكي

وقال روكي، في بيان للجنة الحكام في إيطاليا: «هذا القرار مؤلم وصعب، لكنني اتخذته بعد التشاور مع عائلتي، بهدف إتاحة المجال أمام الإجراءات القانونية لأن تأخذ مجراها بشكل سليم، وأنا واثق من أنني سأخرج من هذه القضية بريئاً وأقوى من السابق».

تفاصيل الاتهامات

وسيخضع روكي للتحقيق بتهمة «التواطؤ في الاحتيال الرياضي» خلال موسم 2024-2025، ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية له يوم الخميس القادم.

ويُزعم أنه تدخل في بروتوكولات تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) خلال مباراة في الدوري الإيطالي بين أودينيزي وبارما في 1 مارس 2025، عبر الضرب على نافذة غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، والتوصية للحكام بطلب مراجعة لركلة جزاء، فضلاً عن تعيين حكام لمباريات إنتر ميلان يُنظر إليهم على أنهم يفضلون إنتر ميلان.

عقوبة محتملة

ويُعد الاحتيال الرياضي جريمة جنائية في إيطاليا، ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.