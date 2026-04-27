إنتر ميلان يكتفي بالتعادل مع تورينو في الدوري الإيطالي

اكتفى إنتر ميلان بالتعادل مع مضيفه تورينو بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أهداف المباراة

افتتح ماركوس تورام التسجيل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 23، ثم عزز يان بيسيك تقدم «الأفاعي» بهدف ثانٍ في الدقيقة 61.

وقلص جيوفاني سيميوني النتيجة لتورينو في الدقيقة 70، قبل أن يسجل نيكولا فلاسيتش هدف التعادل بعدها بتسع دقائق فقط من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني، ويكفيه ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات لحسم اللقب رسمياً.

في المقابل، وصل تورينو إلى النقطة 41 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.