تأهل فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد انتصار صعب على ليدز يونايتد بهدف دون رد اليوم (الأحد) على ملعب «ويمبلي».

فرنانديز يسجل هدف الفوز

جاء هدف تشيلسي في الدقيقة 23 بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، قابلها الأرجنتيني إنزو فرنانديز بضربة رأسية في شباك ليدز يونايتد.

بداية مثالية للمدرب المؤقت

وكان نادي تشيلسي قد أعلن الأسبوع الماضي إقالة مدربه ليام روسينيور بعد أقل من 4 أشهر فقط من توليه المهمة، بسبب سوء النتائج، وعيّن مساعده كالوم مكفارلين لتولي المسؤولية حتى نهاية الموسم.

صدام مع السيتي في النهائي

بهذا الفوز، ضرب تشيلسي موعداً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 يوم 16 مايو القادم.