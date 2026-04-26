أرسنال يتجاوز نيوكاسل.. ويستعيد صدارة «البريميرليغ» مؤقتاً

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» مؤقتاً بعد تغلبه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، أمس (السبت) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ34.

وبعد هزيمتين متتاليتين في «البريميرليغ» أمام بورنموث ومانشستر سيتي، أفلتت الصدارة من أرسنال لصالح السيتي يوم الأربعاء الماضي، لكنه رد ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

إيزي يسجل هدف الفوز

جاء هدف أرسنال في الدقيقة التاسعة، بتسديدة قوية أطلقها اللاعب إبريتشي إيزي من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس نيوكاسل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة في المركز الـ14، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي والـ16 هذا الموسم.