يتطلع فريق أرسنال إلى استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» مؤقتاً، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، اليوم (السبت) في السابعة والنصف مساءً على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ34.

وتلقى فريق المدرب ميكيل أرتيتا هزيمتين متتاليتين أمام بورنموث بنتيجة 2-1، وضد مانشستر سيتي بالنتيجة نفسها، ليفقد صدارة «البريميرليغ» بعد نحو 200 يوم لصالح السيتي.

وتراجع أرسنال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز في مباراة الليلة لمواصلة المنافسة على اللقب الغائب منذ 22 عاماً.





دفعة قوية بعودة ساكا

وتلقى أرسنال دفعة معنوية كبيرة باستعادة جهود نجمه بوكايو ساكا، بعد تعافيه من إصابة وتر العرقوب التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو الشهر الماضي.

وفي غياب ساكا، تعرض أرسنال لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، وودّع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما تراجع إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري.



نيوكاسل يستهدف إيقاف نزيف النقاط

في المقابل، يسعى نيوكاسل يونايتد إلى إيقاف سلسلة الهزائم الأربع المتتالية التي تعرض لها في مختلف المسابقات، إلى جانب توجيه ضربة قوية لآمال أرسنال في التتويج باللقب.

وقال مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، قبل مواجهة أرسنال: «نشعر جميعاً بالألم بسبب النتائج الأخيرة، إنها فترة صعبة، لكننا مصممون للغاية على تصحيح الوضع والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات».



وأضاف: «لطالما افتخرنا تاريخياً بقدرتنا على القتال حتى النهاية وبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز، أشعر أن اللاعبين ربما يفتقرون إلى بعض الثقة، لأننا فقدنا قليلاً من إيقاعنا المعتاد».

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 42 نقطة، ولا تزال أمامه فرصة للمنافسة على مقعد أوروبي في الموسم القادم.