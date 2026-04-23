السيتي يخطف الصدارة.. وبيرنلي يودّع «البريميرليغ»

خطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» بعد تفوقه على مضيفه بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «تيرف مور»، ضمن منافسات الجولة الـ34.

هالاند يسجل هدف الفوز

جاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من أنطوان سيمينو لزميله إيرلينغ هالاند، الذي انفرد بحارس مرمى بيرنلي وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لتهتز شباك أصحاب الأرض مبكراً.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، صعد مانشستر سيتي إلى قمة ترتيب البريميرليغ برصيد 70 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أرسنال، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد فترة استمرت نحو 200 يوم في الصدارة.

في المقابل، هبط بيرنلي رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، بعد تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).