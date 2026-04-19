تجاوز مانشستر سيتي نظيره أرسنال بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة (33) من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليشدد ملاحقته على صدارة الترتيب مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.



وافتتح سيتي التسجيل عبر ريان بن شرقي عند الدقيقة (16) بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يدرك أرسنال التعادل عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة (18)، مستفيدًا من خطأ فادح للحارس جيانلويجي دوناروما.



وفي الشوط الثاني، واصل الفريق السماوي ضغطه، ليتمكن إيرلينغ هالاند من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة (65)، مانحًا فريقه 3 نقاط ثمينة في صراع اللقب.



وبهذا الانتصار، رفع سيتي رصيده إلى (67) نقطة مقابل (70) نقطة لأرسنال، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، وذلك مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية الموسم، ما يعزز حظوظه في انتزاع الصدارة خلال الجولات القادمة.



وظهر سيتي بصورة الفريق الأكثر تنظيمًا وقدرة على التعامل مع تفاصيل المباراة، حيث نجح في استثمار فرصه الهجومية، في وقت لم يتمكن فيه أرسنال من التسجيل رغم محاولاته العديدة وتصدي القائم لهدفين، ليتلقى أرسنال ضربة مؤثرة في سباق اللقب، بعد خسارته المباشرة أمام منافسه المباشر.



ومع دخول الموسم مراحله الأخيرة، تتصاعد حدة المنافسة بين الفريقين، في صراع يبدو مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع أفضلية نسبية لسيتي الذي يملك خبرة حسم البطولات في الأمتار الأخيرة.