مستقبل كانسيلو بين الهلال وبرشلونة.. 3 سيناريوهات مُحتملة

كشف تقرير صحفي عن احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان برشلونة قد تعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الهلال جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ويرغب النادي الكتالوني في استمراره مع الفريق الموسم القادم، بعدما أثبت نفسه تحت قيادة المدرب هانز فليك، وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.
وأضاف التقرير أن بقاء كانسيلو مرتبط بالاعتبارات المالية، حيث تبلغ قيمة خيار الشراء من الهلال نحو 15 مليون يورو، إلا أن برشلونة يفضل ضمه مجاناً أو على سبيل الإعارة مجدداً.
صفقة تبادلية مُحتملة
وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال يسعى لاسترداد جزء من استثماره في النجم البرتغالي، وقد يكون مهتماً أيضاً بلاعبين من برشلونة مثل مارك كاسادو.
عقد كانسيلو وقيمته السوقية
ويرتبط جواو كانسيلو بعقد مع الهلال حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بتسعة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
A press report revealed the possibility of a swap deal between Saudi Al-Hilal and Spanish Barcelona during the upcoming summer transfer window.
Barcelona had signed Al-Hilal's right-back Joao Cancelo on loan for six months during the last winter transfer window, and the Catalan club wishes to keep him with the team for the next season, after he proved himself under coach Hans Flick, according to the Spanish newspaper "Mundo Deportivo."
The report added that Cancelo's stay is linked to financial considerations, as the purchase option from Al-Hilal is valued at around 15 million euros, but Barcelona prefers to sign him for free or on loan again.
Potential Swap Deal
The newspaper clarified that Al-Hilal is seeking to recover part of its investment in the Portuguese star and may also be interested in players from Barcelona such as Marc Casado.
Cancelo's Contract and Market Value
Joao Cancelo is under contract with Al-Hilal until June 30, 2027, and his market value is estimated at nine million euros, according to "Transfermarkt."