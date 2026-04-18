كشف تقرير صحفي عن احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الهلال جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ويرغب النادي الكتالوني في استمراره مع الفريق الموسم القادم، بعدما أثبت نفسه تحت قيادة المدرب هانز فليك، وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وأضاف التقرير أن بقاء كانسيلو مرتبط بالاعتبارات المالية، حيث تبلغ قيمة خيار الشراء من الهلال نحو 15 مليون يورو، إلا أن برشلونة يفضل ضمه مجاناً أو على سبيل الإعارة مجدداً.
مستقبل كانسيلو بين الهلال وبرشلونة.. 3 سيناريوهات مُحتملة


صفقة تبادلية مُحتملة

وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال يسعى لاسترداد جزء من استثماره في النجم البرتغالي، وقد يكون مهتماً أيضاً بلاعبين من برشلونة مثل مارك كاسادو.

عقد كانسيلو وقيمته السوقية

ويرتبط جواو كانسيلو بعقد مع الهلال حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بتسعة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».