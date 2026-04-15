أصبحت مشاركة النجم البرازيلي نيمار في كأس العالم 2026 محل اهتمام واسع في البرازيل، بعد تدخل مباشر من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أكد أن قائد المنتخب السابق لا يزال قادراً على قيادة «السيليساو» نحو التتويج باللقب السادس، شريطة استعادة جاهزيته البدنية الكاملة.



وكشف لولا أنه ناقش ملف نيمار مع مدرب المنتخب كارلو أنشيلوتي، موضحاً أن القرار النهائي سيعتمد على الحالة البدنية للاعب، في ظل معاناته المستمرة من الإصابات خلال السنوات الأخيرة، والتي أبعدته فعلياً عن المشاركة الدولية منذ أكتوبر 2023.



ويستعد أنشيلوتي للإعلان عن قائمة البرازيل في 18 مايو، استعداداً لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو.



ويُعد نيمار الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفاً، متفوقاً على الأسطورة بيليه، غير أن تراجع مشاركاته مع ناديه سانتوس هذا الموسم، حيث خاض عدداً محدوداً من المباريات، أثار تساؤلات حول جاهزيته البدنية.



ورغم ذلك، نجح اللاعب في تسجيل هدفه الرابع هذا العام، بينما واجه انتقادات حادة من بعض الجماهير عقب إحدى المباريات، ما دفعه للرد بانفعال، في واقعة عكست الضغوط النفسية المتزايدة التي يعيشها مع اقتراب المونديال.