خطف كريستال بالاس فوزاً قاتلاً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

أهداف المباراة

أنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله اللاعب ويليام أوسولا في الدقيقة 43.

وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 80 بتوقيع جون فيليب ماتيتا، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البريميرليغ، متفوقاً بفارق الأهداف على نيوكاسل الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر.