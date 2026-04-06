بدأ الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF) باختبار نظام التسجيل الجديد هذا في أوائل عام 2026. وفي حال الموافقة عليه رسمياً سيكون هذا أهم إصلاح منذ عام 2006، عندما تحولت رياضة الريشة الطائرة إلى نظام التسجيل الحالي المكون من 21 نقطة (تُمنح النقاط لكل إرسال).



وطبقاً لتقارير دولية، وافق الاتحاد الدولي للريشة الطائرة على اقتراح نظام من 3 جولات بـ 15 نقطة (3x15)، ليحل محل نظام 3x21 المستخدم حالياً في جميع البطولات الدولية.



سيُتخذ القرار النهائي في الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، المقرر عقده في 25 أبريل. ويتطلب الحل المقترح أغلبية ثلثي الأصوات ليصبح ساري المفعول رسمياً.



إضافةً إلى خفض النتيجة النهائية إلى 15 نقطة، يتضمن الاقتراح أيضاً خيار تحديد حد أقصى قدره 21 نقطة. تحديداً: إذا كانت النتيجة 14-14، يحتاج أحد اللاعبين إلى التقدم بنقطتين للفوز، ولكن من يصل إلى 21 نقطة أولاً يفوز بالمجموعة، حتى لو كانت النتيجة 21-20.



في الواقع، هذا ليس اقتراحاً مفاجئاً. فمنذ نهاية عام 2024، حدد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF) نظام 3x15 كخيار مفضل بعد مقارنته بنماذج أخرى مثل 5x11 أو النسخة المختصرة 2x21.



في عام 2025، سيتم اختبار هذا النظام في مسابقات المستوى الأدنى وبطولات العالم للناشئين لجمع بيانات واقعية حول مدة المباراة، وشدة التمرين، وردود فعل الرياضيين.



يرى الاتحاد الدولي للريشة الطائرة أن تقليص عدد النقاط سيجعل المباراة «أكثر إثارة منذ الجولات الأولى»، كما سيزيد جاذبيتها للمشاهدين نظراً إلى حسم النقاط الحاسمة مبكراً. وهذا ما تسعى إليه رياضة الريشة الطائرة منذ سنوات عديدة، في ظل منافسة شرسة مع رياضات أخرى على وقت البث والفرص التجارية.



إلا أن هذا المقترح أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء. فقد جادل كثيرون بأن خفض نقاط التصنيف من 21 إلى 15 نقطة سيغير بشكل جذري البنية التكتيكية لرياضة الريشة الطائرة على أعلى المستويات.



بحسب تحليلات العديد من الخبراء وبيانات الاختبار، يميل النظام الجديد إلى تفضيل اللاعبين ذوي الهجوم السريع القادرين على زيادة سرعتهم. في المقابل، سيتأثر اللاعبون الأكثر تحكماً، والأكثر مرونة، والذين يبنون تفوقهم بمرور الوقت بشكل كبير.



حذر بن بيكمان، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق المستشار الحالي، من أن التغييرات في نظام التسجيل، إذا لم تتم دراستها بعناية، قد تؤثر على نزاهة وطبيعة المنافسة في الرياضة.



وتعتقد لاعبة التنس اليابانية أريسا إيغاراشي أيضاً أن أسلوب اللعب الهجومي سيصبح أكثر هيمنة إذا تم تقصير الوقت الذي يقضيه اللاعبون في «بناء اللعبة».



تعكس هذه الآراء مخاوف من أن رياضة الريشة الطائرة قد تتحول من رياضة تكتيكية للغاية إلى رياضة تركز على السرعة والقوة.



على مدار تاريخها الممتد لقرن من الزمان، لم تكن رياضة الريشة الطائرة غريبة عن مثل هذه التجارب. فمنذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر، استخدمت هذه الرياضة نظام النقاط التقليدي المكون من 15 نقطة.



في عام 2002، جرب الاتحاد الدولي للريشة الطائرة نظاماً من 5 مجموعات و7 نقاط لتقصير أوقات المباريات، لكنه لم ينجح وتم التخلي عنه بسرعة.



كان عام 2006 نقطة التحول الأكبر عندما طُبّق نظام النقاط 3x21. سمح هذا النظام بتسجيل النقاط في كل تبادل، ما وحّد مدة المباراة عالمياً. سابقاً، كان بإمكان اللاعبين تسجيل النقاط فقط على إرسالهم، فالفوز بإرسال الخصم يمنحهم الحق في الإرسال مرة أخرى.