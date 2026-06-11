حسمت الفنانة المصرية نورهان، الجدل المثار خلال الساعات الماضية، حول ما تردد بشأن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة كنوع من الصدقة الجارية، مؤكدة بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأنها لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، مضيفة «تحريف عملته مواقع على السوشيال ميديا».

رحلات أمريكا

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، أوضحت نورهان، بأنها سافرت إلى الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة ضمن فعاليات للجالية العربية وحققت صدى إيجابياً، بينما كانت الرحلة الأخيرة لأسباب صحية بحتة، وليست كما تم تداوله، مشيرة إلى عدم تفكيرها مطلقاً في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، والفكرة لم تطرح في ذهنها من الأساس، لكنها في حال التفكير بها مستقبلاً ستقوم بدراستها بشكل شامل من الجوانب الدينية والأخلاقية والإنسانية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

الحجاب مستقبلاً

وأكدت نورهان رغبتها في ارتداء الحجاب مستقبلاً، موضحة بأن الفكرة تشغلها منذ فترة، وتتمنى الإقدام عليها في الوقت الذي تشعر فيه بالاستعداد الكامل لهذه الخطوة.

وعن الانتقادات التي تصفها بـ«الممثلة المحدودة»، ذكرت بأنها لا تلتفت إلى هذه الآراء، لافتة إلى أن ابتعادها عن التمثيل لست سنوات جاء باختيار منها بعد الزواج والإنجاب، معتبرة أن مشوارها الفني وما قدمته من أعمال يظل الرد الأوضح على أي انتقادات

ضيفة شرف

من جهة ثانية تشارك نورهان، كضيفة شرف في مسلسل «ورد على فل وياسمين»، والذي يعرض في الوقت الحالي، محققاً أصداء إيجابية واسعة، بعد أن نالت قصته إعجاب شريحة كبيرة من المشاهدين؛ إذ تظهر خلال أحداثه بشخصية «سناء» وهي الفتاة التي قررت أن تواجه رفض عائلتها، من أجل الزواج من الشخص الذي أحبته.