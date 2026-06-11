أعلن نادي وولفرهامبتون، اليوم (الخميس)، إقالة مدربه روب إدواردز بعد الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

نتائج مخيبة للآمال

وكان وولفرهامبتون قد تعاقد مع المدرب الويلزي في نوفمبر الماضي بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم، لكن المدرب لم يتمكن من إنعاش حظوظ الفريق، إذ أنهى الموسم في قاع جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد ثلاثة انتصارات فقط في 38 مباراة.

بيان وولفرهامبتون

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «انفصل نادي وولفرهامبتون عن مدربه الرئيسي روب إدواردز وطاقمه المعاون».

وأضاف البيان: «عاد إدواردز إلى وولفرهامبتون في نوفمبر في واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخ النادي الحديث، وعمل بلا كلل، جنباً إلى جنب مع طاقمه، لتحقيق الاستقرار في العمليات الكروية والمساعدة في دفع النادي إلى الأمام».

وتابع: «بعد مراجعة شاملة في نهاية الموسم، قرر النادي أن تغيير القيادة ضروري مع دخول وولفرهامبتون المرحلة التالية من تطوره، وبينما يدرك النادي التحديات الكبيرة التي واجهها إدواردز وفريقه خلال فترة ولايتهم، ويعترف بالالتزام والاحترافية التي أظهروها طوال الوقت، فقد خلص في النهاية إلى أن التوجه الرياضي المختلف سيوفر أقوى منصة للنجاح في المستقبل».

وختم بيان النادي الإنجليزي: «بدأت بالفعل عملية تعيين مدرب جديد، حيث يركز النادي على اختيار قائد قادر على قيادة المرحلة التالية من التطور الرياضي لفريق وولفرهامبتون، على أن نقدم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب».